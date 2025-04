Genoa, le ultime su Malinovskyi

Tutti lo aspettavano da titolare contro il Verona ed invece Ruslan Malinovskyi ha saltato la partita per infortunio.

Solo un brutto spavento, per fortuna. Gli esami strumentali hanno escluso fratture per Malinovskyi.

Il centrocampista ucraino era uscito malconcio dopo un colpo preso in allenamento, lasciando temere un infortunio nuovamente serio. E invece, solo una contusione (per quanto violenta, ndr): le sue condizioni tengono comunque in ansia i fantallenatori.

Malinovskyi sarà quasi certamente assente contro la Lazio, nel turno di Pasquetta. L'ucraino cercherà di riposare e non forzare la mano dopo la brutta botta presa nello scorso weekend. Sarà rivalutato nella prossima settimana, così da tracciare un eventuale rientro per la 34^ giornata.

Fantacalcio.it per Adnkronos