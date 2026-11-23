Stagione finita o comunque compromessa per Lorenzo Colombo.

Dopo il brutto infortunio rimediato nella gara di ieri contro il Sassuolo, la stagione di Colombo è giunta al capolinea.

Come evidenziato dagli esami strumentali a cui il calciatore si è sottoposto stamattina, l'ex Milan ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tempi di recupero lunghissimi e ancora da stimare, ma che lasciano presagire ad un finale anticipato per l'attaccante di De Rossi.

Questo il comunicato del club: "Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.



Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo".

Il calciatore verrà sicuramente svincolato dai fantallenatori, da valutare se il Genoa tornerà sul mercato nel mese di gennaio.

Fantacalcio.it per Adnkronos