Il Torino prende Asslani, ora è ufficiale

Colpo dei granata a centrocampo

Kristjan Asllani (Fotogramma/Ipa)
Kristjan Asllani (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2025 | 12.21
Asslani è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista sembrava un obiettivo concreto del Bologna, ma i granata in pochi giorni hanno superato la concorrenza dei rossoblù e hanno chiuso l'acquisto. 

Un acquisto da monitorare anche al Fantacalcio, visto che l'albanese adesso sarà uno dei titolari nel centrocampo del Toro e racimolerà qualche voto (e qualche bonus?) in più. Dopotutto, potrebbe essere uno dei rigoristi candidati in granata. Tenetelo a mente in sede d'asta.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Torino:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani.

Asllani è nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con i toscani ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 nella gara di Coppa Italia contro il Napoli. Ha terminato la stagione 2020-'21 vincendo il campionato Primavera, mentre da quella successiva è stato aggregato stabilmente in prima squadra, con cui ha totalizzato 27 gare, 1 gol e 2 assist, esordendo in Serie A il 22 settembre, sul campo del Cagliari. Nel luglio 2022 è approdato all'Inter: con i nerazzurri, in tre anni, ha totalizzato complessivamente 99 presenze, segnato 4 gol e servito 5 assist. Nella sua bacheca personale ha messo uno Scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all'esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club.

Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell'Albania.

Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

