Infortunio per Lautaro Martinez

Neanche il tempo di sorridere per i rientri di Dumfries e Thuram, entrambi a segno contro il Barcellona, che l'Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio.

A fermarsi questa volta è stato Lautaro Martinez , il quale ha accusato un problema di natura muscolare nei minuti finali del primo tempo della semifinale d'andata di Champions League.

L'attaccante argentino ha accusato un problema muscolare durante uno scatto e da subito le sensazioni non sono state positive.

Il Toro ha stretto i denti per chiudere il primo tempo in campo e permettere a Simone Inzaghi di "risparmiare" uno slot, ma alla ripresa del gioco non è sceso in campo, con Mehdi Taremi pronto a subentrare. Per Lautaro Martinez si tratterebbe di un risentimento muscolare a carico dei flessori della coscia sinistra.

Fantacalcio.it per Adnkronos