Inter, infortunio per Jones

Problemi in casa Inter quando mancano due giorni alla partita col Parma valevole per la sesta giornata di campionato.

Contro i ducali infatti sabato mister Cristian Chivu dovrà fare a meno di Curtis Jones. Il centrocampista ex Liverpool si è fermato in allenamento e dagli esami diagnostici è emersa la presenza di un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra.

Il giocatore nerazzurro resterà fermo almeno venti giorni, saltando così circa sei partite: proverà a rientrare per la sfida col Como in programma il prossimo 8 novembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos