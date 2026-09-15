Inter, le condizioni di Calhanoglu

L'Inter batte l'Udinese 5-3 e risponde alla Roma con una vittoria. Tre punti importanti per gli uomini di mister Chivu che, tuttavia, devono fare i conti con lo stop di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco infatti si è fermato per un affaticamento muscolare agli adduttori e non ha preso parte alla gara contro i friulani. Un problema che era emerso nel corso della rifinitura di domenica e che mister Chivu sperava potesse rientrare subito.

Così non è stato, si è optato dunque per l'esclusione dalla partita di Calhanoglu e, nella giornata di oggi, verrà sottoposto agli accertamenti medici per valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Preoccupazione in casa Inter per il rischio di perdere una pedina fondamentale, nel prossimo turno c'è la sfida al vertice contro la Roma all'Olimpico e l'allenatore dei nerazzurri tiene pronto Zielinski per la cabina di regia.

Fantacalcio.it per Adnkronos