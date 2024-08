Inter, le condizioni di De Vrij e Taremi

Se da un lato Simone Inzaghi può sorridere per il recupero di Mehdi Taremi, dall'altro il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ex Lazio si è infortunato durante l'amichevole persa per 2-0 contro l'Al-Ittihad. Dagli esami clinico-strumentali a cui è stato sottoposto è emerso un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che renderà de Vrij indisponibile per la prima partita di campionato sul campo del Genoa.

Il comunicato dei nerazzurri sulle condizioni del difensore olandese: "Stefan de Vrij si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Fantacalcio.it per Adnkronos