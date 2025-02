Inter, le condizioni di Thuram e Dimarco

In casa Inter arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni di Marcus Thuram: oggi non ha lavorato in gruppo e rimane in dubbio nel match di domenica sera contro la Juventus nel prossimo turno di Serie A.

La punta in giornata ha però svolto gli accertamenti alla caviglia malconcia, non hanno evidenziato lesioni. Condizioni dunque da rivalutare giorno per giorno, ma c'è ancora fiducia di vedere Thuram in campo contro la Juve.

Le buone notizie arrivano da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco: entrambi hanno svolto allenamento in gruppo e sono a disposizione per domenica. L'esterno ha superato infatti l'attacco febbrile accusato negli giorni scorsi, mentre Bastoni era stato sostituto lunedì a metà ripresa contro la Fiorentina per un lieve problema alla coscia. Allarme rientrato, ci saranno nel derby d'Italia.

Fantacalcio.it per Adnkronos