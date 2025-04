Inter, le ultime sugli infortunati

Grande impresa dell'Inter, ieri sera, che ha battuto il Bayern Monaco nei quarti di finale d'andata della Champions League. Nonostante i tanti infortuni ed i tanti problemi di formazione, Inzaghi è riuscito a battere i bavaresi e adesso dovrà difendere il vantaggio nella partita di ritorno in programma tra una settimana.

Lo stesso allenatore ha parlato proprio delle condizioni di alcuni suoi calciatori in vista dei prossimi impegni: "Dimarco ha voluto esserci a tutti i costi, nonostante non sia al top. Lui voleva giocare un quarto d'ora, ma con lo staff abbiamo preferito di no; la sua condizione è da valutare. Acerbi? Ha stretto i denti, inevitabilmente qualcuno avrà bisogno di rifiatare. A fine primo tempo era sul lettino e c'era qualche allarme, ma abbiamo parlato. E' rientrato in campo, ha stretto i denti e alla fine ha terminato la partita.

Darmian è un ragazzo stupendo, è alla quinta partita dal rientro dalla sosta e veniva da un infortunio. Sicuramente lo stop di Dumfries ci ha complicato tutto, con lui a disposizione ne avrebbe giocato quattro. In contemporanea abbiamo anche gestito lo stop di Dimarco, ecco perchè ho preferito tenere Zalewski più a sinistra, ma non escludo che in alcune partite possa metterlo anche a destra".

L'Inter scenderà in campo sabato alle 18 e cercherà di mettere ulteriore pressione sul Napoli allungando a +6 per la corsa scudetto. I fantallenatori attendono nelle prossime ore news sugli infortunati.

Fantacalcio.it per Adnkronos