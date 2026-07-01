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Inter, Mkhitaryan ha rinnovato

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Il centrocampista armeno indosserà ancora la maglia nerazzurra

Mkhitaryan - (Ipa)
Mkhitaryan - (Ipa)
01 luglio 2026 | 14.10
LETTURA: 1 minuti

Henrikh Mhkitaryan vestirà la maglia dell'Inter per un'altra stagione. Ufficiale il prolungamento di contratto del centrocampista armeno fino al 2027.

All'Inter dal 2022, Mkhitaryan ha giocato 39 partite nella scorsa stagione mettendo a referto 4 gol e 3 assist. 

Di seguito la nota del club nerazzurro attraverso i propri canali ufficiali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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