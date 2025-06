Inter: sirene arabe per Calhanoglu?

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel corso dei prossimi giorni l'Inter potrebbe ricevere un'offerta super per Calhanoglu proveniente dall’Arabia Saudita.

Rispetto ad un anno fa, quando il centrocampista turco aveva respinto gli assalti del Bayern Monaco pur di rimanere a Milano, la situazione potrebbe cambiare.

Con Simone Inzaghi in panchina, il ds Ausilio aveva sempre dichiarato incedibile quello che a conti fatti era stata una reinvenzione del demone, da un punto di vista tattico quanto caratteriale. Il rapporto con il mister era un rapporto profondo, così come quello con Arnautovic, ad esempio, suo grande amico al di fuori del campo. Considerate anche le diverse vicende ambientali che lo hanno riguardato, la sostanza dei fatti è che, con la consapevolezza di un ciclo che potrebbe essere finito, Calha potrebbe anche ascoltare qualche offerta, così come la società.

Per questo motivo molto dipenderà dalla volontà del regista turco. I profili al momento seguiti sono due, con una netta preferenza e scala gerarchica: il primo nome è quello della pista Parma di Adrian Bernabè, scuola Barcellona. Ha già lavorato con Chivu, è un profilo giovane e che soddisfa le richieste di Oaktree, potrebbe rientrare in un maxi affare con il Parma che, oltre a instaurare un rapporto tra due società, potrebbe favorire alcune logiche di trattative più ampie.

Più complicata, anche per i rapporti tra Lotito e Marotta, la pista che invece porta a Rovella, che in passato pur aveva incassato il gradimento dello staff di Inzaghi come possibile successore di Asllani, attualmente il vice Calhanoglu. Rovella verrà riscattato quest'estate dopo due anni di prestito dalla Juve, ma avrà nel contratto che lo legherà alla Lazio una clausola da 50 milioni.

Fantacalcio.it per Adnkronos