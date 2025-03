Inter, Sommer torna titolare contro il Monza?

Buone notizie per Inzaghi ed i fantallenatori. Sommer è pronto a tornare titolare dopo aver recuperato dall'infortunio rimediato alla mano nell'ultimo periodo. Questa sera sarà in panchina, lasciando spazio nuovamente a Martinez per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. L'annuncio è arrivato dallo stesso Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.

Un rientro a tempo di record, con il portiere svizzero che potrebbe tornare tra i titolari nel prossimo match di campionato contro il Monza. Non c'è fretta di accorciare ulteriormente un recupero record, anche perché Martinez sta disputando delle ottime partite.

Chiamato in causa in una delle partite più importanti dell'anno, il portiere ex Genoa non ha tradito le aspettative. Martinez è stato all'altezza della situazione con una serie di parate cruciali, rischiando il miracolo anche sulla rete poi segnata da Billing nel finale. Oggi avrà un'altra chance da sfruttare in Champions League.

Fantacalcio.it per Adnkronos