Inter, Taremi salta il derby. Le ultime

Non è stata una stagione fortunata per Taremi. L'attaccante dell'Inter è stato spesso fermato da problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al top durante tutto il campionato. Il calciatore ha accusato nuovi problemi nell'immediata vigilia del match contro l'Udinese.

Di seguito il bollettino medico di Taremi diramato dal club sui propri canali ufficiali:

"Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra .

La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".

L'ex Porto sarà certamente fuori dai giochi per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan e per la trasferta di Parma. Un suo rientro a disposizione di Inzaghi può essere ipotizzato per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Nel frattempo Inzaghi si affiderà ad Arnautovic, già decisivo nella partita di ieri.

Fantacalcio.it per Adnkronos