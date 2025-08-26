Inter trascinata dalla coppia Thu-La

Bonus a pioggia nella serata di ieri da parte di una delle coppie d'attacco più forti del campionato. Due primi slot e quattro bonus pesantissimi da digerire per mister Baroni e per i tifosi del Torino: Thuram e Lautaro Martinez sono partiti col botto, confermando l'intenzione di voler fare bene quest'anno.

L'Inter ha bisogno dei loro guizzi ed i fantallenatori sono pronti a scatenarsi per le aste di inizio stagione. Nelle prima giornata contro il Torino infatti, Marcus Thuram ha messo a segno una doppietta, mentre per Lautaro Martinez è arrivato un gol ed anche un assist.