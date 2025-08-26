circle x black
Cerca nel sito
 

Inter trascinata dalla coppia Thu-La

sponsor

Pioggia di bonus da parte del tandem d'attacco nerazzurro, le pagelle

Lautaro Martinez e Marcus Thuram (Fotogramma/Ipa)
Lautaro Martinez e Marcus Thuram (Fotogramma/Ipa)
26 agosto 2025 | 10.48
LETTURA: 1 minuti

Bonus a pioggia nella serata di ieri da parte di una delle coppie d'attacco più forti del campionato. Due primi slot e quattro bonus pesantissimi da digerire per mister Baroni e per i tifosi del Torino: Thuram e Lautaro Martinez sono partiti col botto, confermando l'intenzione di voler fare bene quest'anno.

L'Inter ha bisogno dei loro guizzi ed i fantallenatori sono pronti a scatenarsi per le aste di inizio stagione. Nelle prima giornata contro il Torino infatti, Marcus Thuram ha messo a segno una doppietta, mentre per Lautaro Martinez è arrivato un gol ed anche un assist.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza