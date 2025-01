Juve, Cambiaso out! Inter, Calhanoglu punta il derby

Non arrivano buone notizie dalla conferenza stampa di Thiago Motta. L'allenatore della Juventus ha annunciato il forfait di Cambiaso per la sfida contro il Benfica. A questo punto sono da valutare le condizioni del difensore anche in vista della gara di campionato contro l'Empoli.

Queste le parole del tecnico: "Domani non ci sarà Cambiaso, ha avuto questo problema alla caviglia nelle scorse settimane e in questo momento non si sente al 100%. Vlahovic sta bene. Come squadra abbiamo il nostro modo di giocare, vogliamo giocare con qualità per mettere in difficoltà l’avversario".

Inter, le ultime su Calhanoglu e Acerbi

Come stanno Calhanoglu e Acerbi? Le notizie arrivano direttamente dalla conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia del match contro il Monaco. I due calciatori potrebbe tornare a disposizione per l'attesissimo derby in programma domenica sera contro il Milan.

"Sicuramente mancheranno Acerbi, Correa e Calhanoglu, stanno lavorando bene quindi abbiamo fiducia, vedremo se li potremo recuperare per il derby. Taremi ieri e oggi non si è allenato, Arnautovic si è allenato molto bene, Lautaro e Thuram hanno dimostrato di aver recuperato. Domani sceglierò in base al Monaco, non alla partita di domenica, anzi magari pensando a quanto speso dai giocatori nelle gare precedenti".

Lecce, operato al crociato Marchwinski

Intervento chirurgico per Filip Marchwinski. Il giocatore del Lecce nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico per lesione del legamento crociato anteriore e lesione del menisco laterale ginocchio destro. La sua stagione, deludente, si è conclusa con largo anticipo.

Quest'oggi seduta di lavoro mattutina per gli uomini di Giampaolo. Assente Morente, in permesso per un lutto, mentre hanno svolto differenziato Berisha e Gaspar. Solo terapie, infine, per Rafia.

