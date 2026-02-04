circle x black
Juve, quando torna Vlahovic? Fissata la data

L'attaccante sta per tornare

Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 12.57
La Juventus non ha preso un attaccante nel mercato di riparazione. Eppure la società bianconera ha sondato tanti nomi, restando alla fine con David ed Openda. Occhio anche a Vlahovic che sta recuperando dal brutto infortunio muscolare rimediato mesi fa. 

Lo staff medico di Spalletti, infatti, ha cerchiato in rosso una data: il serbo dovrebbe rientrare per i primi impegni di marzo

Se la tabella di marcia sarà rispettata senza intoppi o imprevisti, Vlahovic sarà a disposizione della Juventus per lo sprint di primavera (anche un po' prima) tra Champions League e campionato.

Per il resto si naviga a vista, sebbene l'ottimismo che trapela dalla Continassa. Nella peggiore delle ipotesi, l'attaccante tornerà a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

