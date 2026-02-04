Juve, quando torna Vlahovic? Fissata la data

L'attaccante sta per tornare

La Juventus non ha preso un attaccante nel mercato di riparazione. Eppure la società bianconera ha sondato tanti nomi, restando alla fine con David ed Openda. Occhio anche a Vlahovic che sta recuperando dal brutto infortunio muscolare rimediato mesi fa.

Lo staff medico di Spalletti, infatti, ha cerchiato in rosso una data: il serbo dovrebbe rientrare per i primi impegni di marzo.

Se la tabella di marcia sarà rispettata senza intoppi o imprevisti, Vlahovic sarà a disposizione della Juventus per lo sprint di primavera (anche un po' prima) tra Champions League e campionato.



Per il resto si naviga a vista, sebbene l'ottimismo che trapela dalla Continassa. Nella peggiore delle ipotesi, l'attaccante tornerà a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

Fantacalcio.it per Adnkronos