Juve, Weah verso la cessione

Nonostante sia stato uno dei calciatori più positivi del campionato appena finito, Timothy Weah sembra sempre più lontano da Torino e sempre più vicino alla Francia. L'esterno statunitense è infatti a un passo dal trasferimento all'Olympique Marsiglia.

Il club francese avrebbe già raggiunto un'intesa con il giocatore, mentre con la Juventus proseguono i contatti per definire la formula del trasferimento: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto legato a specifiche condizioni.

Weah, ex Lille, avrebbe rifiutato la proposta del Nottingham Forest e spinge fortemente per tornare in Francia, dove aveva già lasciato il segno. Dopo l’esclusione dalla lista convocati per una gara del Mondiale per Club, è apparso evidente che il calciatore statunitense non rientri nei piani del club bianconero.

Fantacalcio.it per Adnkronos