La Juventus è infatti scesa sul campo d'allenamento stamattina alla Continassa per preparare la gara in Emilia, ma sia Koopmeiners che Vlahovic hanno lavorato a parte in lenta ripresa dai rispettivi infortuni e rimangono in dubbio per il match del Dall'Ara. Saranno importanti gli allenamenti dei prossimi due giorni per capire se i due calciatori saranno convocati o meno da mister Igor Tudor, altrimenti torneranno a disposizione la settimana prossima nella partita contro la Lazio.

Fantacalcio.it per Adnkronos