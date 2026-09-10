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Juventus, le condizioni di McKennie, Sarr e Cambiaso

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Le ultime dall'infermeria bianconera

Luciano Spalletti - (Ipa)
Luciano Spalletti - (Ipa)
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10 settembre 2026 | 18.20
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Cresce la fiducia in casa Juventus in vista della partita col Sassuolo in programma domenica sera: mister Luciano Spalletti infatti confida nella possibilità di avere a disposizione Weston McKennie per il match con i neroverdi. Le condizioni del centrocampista statunitense sono decisamente migliorate e la possibilità di vederlo almeno in panchina è concreta, ma lo staff medico bianconero continua a seguire la linea della prudenza. 

Non si affretteranno i tempi, ma non è da escludere una convocazione in extremis dunque per McKennie, maggiori possibilità invece per Pape Matar Sarr: l'ex Tottenham potrebbe infatti essere convocato e accomodarsi in panchina dopo aver iniziato in buona parte il lavoro col gruppo; mentre sembra essere certa l'assenza di Andrea Cambiaso condizionato da un fastidio alla caviglia, il cui ritorno a disposizione dovrebbe avvenire dalla fine di settembre. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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