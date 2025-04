Juventus: migliora Yildiz, in campo a Parma?

Se Koopmeiners sembra destinato a non scendere in campo mercoledì contro il Parma, mister Igor Tudor si mostra più ottimista attorno al recupero di Kenan Yildiz.

L'attaccante turco infatti faceva già regolarmente parte dei convocati per la gara in Emilia diramati domenica pomeriggio, ma ora, giocandosi domani al Tardini dalle ore 18.30, le possibilità di essere in campo dall'inizio contro gli uomini allenati da mister Chivu sono in netto rialzo.

Ieri al JTC i bianconeri si sono allenati nel pomeriggio e Yildiz ha svolto lavoro in palestra a scopo precauzionale. Oggi sarà il giorno decisivo, previsto il suo rientro in gruppo. Tutto è nelle sue mani: si decide oggi, ma non si forzerà la mano.

Fantacalcio.it per Adnkronos