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Kean va al Como: alla Fiorentina arriva Beto

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Niente Zirkzee, dunque: la Viola sostituisce così l'attaccante pronto a vestire la maglia dei lariani

Moise Kean - (Ipa)
Moise Kean - (Ipa)
31 agosto 2026 | 13.47
LETTURA: 1 minuti

Si sblocca il mercato della Fiorentina e, soprattutto, il futuro di Moise Kean. L'arrivo di Beto in viola permette infatti al club di dare il via libera alla cessione dell'attaccante italiano, ormai diretto al Como. I lariani avevano già messo sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro, composta da 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus. La Fiorentina aveva però deciso di aspettare prima di lasciar partire Kean, volendo individuare il sostituto prima di completare l'operazione.

La soluzione è arrivata con Beto. L'ex attaccante dell'Udinese è atteso a Firenze per le visite mediche e sarà acquistato a titolo definitivo dall'Everton per circa 18 milioni di euro. Un'operazione che la Fiorentina aveva già impostato da tempo proprio in previsione dell'addio di Kean. Con il nuovo centravanti ormai pronto a diventare un giocatore viola, cade quindi l'ultimo ostacolo alla partenza dell'azzurro. Kean potrà così trasferirsi al Como di Cesc Fàbregas, con la trattativa che entra nella fase decisiva proprio nelle ultime ore di mercato.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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