Lazio, Baroni recupera Castellanos

Baroni lo aveva annunciato già al termine del match pareggiato contro l'Udinese: per l'Europa League e la prossima partita contro il Bologna dovrebbero tornare a disposizione Castellanos e Dele Bashiru.

L'attaccante argentino era ai box per l'infortunio muscolare rimediato lo scorso 16 febbraio contro il Napoli, ma ormai è praticamente pronto per tornare in campo: ecco le ultimissime sulle sue condizioni.

Lo staff medico della Lazio ha dato sufficienti rassicurazioni a Baroni: Castellanos sarà a disposizione per Lazio-Viktoria Plzen, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani pomeriggio all'Olimpico. Si ripartirà dal 2-1 ottenuto dai biancocelesti all'andata in trasferta, motivo per cui non c'è totale necessità di accelerare i tempi e rispedire subito in campo l'argentino dal 1'. Probabile, dunque, un impiego a gara in corso. Pensando soprattutto al week-end: domenica la Lazio sarà di scena a Bologna in campionato, una partita che può dire moltissimo sulle ambizioni Champions dei capitolini. Ecco perché ad oggi l'obiettivo è di provare a rilanciare Castellanos da titolare in Bologna-Lazio, sfruttando poi la sosta per le Nazionali per ritrovare il 100% della condizione.

Il ritorno di Castellanos non è per nulla banale anche in ottica Fantacalcio. Senza di lui la squadra di Baroni ha segnato appena 5 gol in 5 partite stagionali: Dia le sta giocando tutte e comincia a peccare di lucidità, Noslin va a fasi alterne e Tchaouna come falso nove non ha affatto convinto. Il Taty scalda i motori riprendendo il suo percorso da una fanta-media del 7.45, frutto di 9 gol e 3 assist in 22 partite a voto: saprà chiudere al meglio la sua annata?

Fantacalcio.it per Adnkronos