Lazio, ecco quando può rientrare Castellanos

Inutile negarlo, i risultati negativi della Lazio coincidono anche con l'assenza di Castellanos, uno degli uomini simbolo della squadra di Baroni.

Assente dalla 25.a giornata per l'infortunio rimediato contro il Napoli, Castellanos si prepara al rientro in campo. Nessuna fretta, però, per Baroni e il suo staff: gli esami strumentali della scorsa settimana hanno dato segnali positivi e dato via libera ad un possibile ritorno del Taty.

Questo il piano dello staff medico biancoceleste: ritrovarlo nei minuti finali di Bergamo e poi lanciarlo dal 1' nel Derby contro la Roma. Un percorso che sarà propedeutico e delicato per l'argentino, che si è finalmente messo alle spalle il periodo più difficile di questo 2025.

Divenuto intoccabile con Baroni in panchina, il Taty ha raccolto 9 gol, 3 assist, 5 ammonizioni e 1 espulsione in 22 partite a voto. La sua MV si attesta sul 6.39, mentre la sua FM sul 7.45.

Fantacalcio.it per Adnkronos