Come stanno Frattesi, Zaccagni e Tavares? Mister Gattuso confida di recuperare almeno i primi due verso la gara di campionato in programma sabato tra Lazio e Lecce.

Frattesi potrebbe stringere i denti dopo il fastidio muscolare lamentato nei giorni scorsi nel ritiro della Nazionale italiana, migliorano anche le condizioni di Zaccagni che potrebbe essere convocato in extremis. Non ci sarà contro la compagine salentina invece Tavares, che proverà a tornare a disposizione dal derby di metà dicembre.

La Lazio ha pubblicato una nota ufficiale con le ultime sulle condizioni dei calciatori acciaccati: "Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo. Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma. Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni".

Fantacalcio.it per Adnkronos