Lazio, le ultime su Cancellieri e Rovella

Non arrivano buonissime notizie

Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
17 novembre 2025 | 15.25
LETTURA: 1 minuti

La Lazio prova a recuperare qualche infortunato durante questa pausa per le Nazionali, soprattutto Castellanos che sta tornando da un problema muscolare accusato nel mese di ottobre. Un altro calciatore che potrebbe tornare a dicembre è Cancellieri. 

 L'ex Empoli e Parma rimarrà quindi fuori dai convocati nel prossimo match contro il Lecce e nella doppia gara contro il Milan, in programma il 29 novembre a San Siro e il 4 dicembre all’Olimpico per la Coppa Italia, oltre che contro il Bologna.

Il possibile rientro di Cancellieri potrebbe coincidere con l’impegno contro il Parma del 13 dicembre, data alla quale il giocatore punta con determinazione per tornare a dare il suo contributo alla squadra. Solo allora mister Maurizio Sarri dovrebbe ritrovarlo a disposizione ed avere una scelta in più in attacco, reparto che sta faticando in questa stagione regalando pochi bonus anche in ottica Fantacalcio.

Intanto, il lungo stop di Rovella, infatti, riapre automaticamente la porta a Fisayo Dele-Bashiru, rimasto fuori lista in seguito al reintegro di Toma Basic. La Lazio ha già utilizzato uno dei due switch consentiti nel 2025-26 (quello tra Basic e Dele). Se dovesse procedere anche allo scambio Dele-Rovella, esaurirebbe tutte le sostituzioni disponibili prima della finestra invernale.

