Lazio, piena emergenza: Sarri cambia modulo?

Non solo il derby perso contro la Roma. La partita contro i giallorossi ha messo Sarri in grandissima difficoltà anche per i prossimi impegni.

Il tecnico della Lazio ha gli uomini contati in mediana, a causa degli infortuni che hanno colpito il reparto. Oggi gli esami strumentali faranno chiarezza sulle condizioni di Dele-Bashiru, mentre per Rovella si valuta addirittura l'operazione chirurgica. E anche se dovesse optare per la terapia conservativa, ne avrà per almeno 5-10 giorni.

A questo, poi, vanno aggiunte le squalifiche di Guendouzi e Belahyane e l'indisponibilità di Vecino, a completare un quadro tutt'altro che roseo. Contro il Genoa a Marassi, Sarri sarà costretto a correre ai ripari.

La soluzione è il passaggio al 4-2-3-1 con Gila spostato in mediana al fianco di Cataldi. starebbe valutando l'ipotesi di Gila in mediana. Castellanos tornerebbe titolare in attacco, con Dia alle sue spalle.

Fantacalcio.it per Adnkronos