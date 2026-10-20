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Lazio, si avvicinano 3 rientri importanti per Gattuso

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Marusic, Rovella e Cancellieri sulla via del ritorno

Gattuso - (Ipa)
Gattuso - (Ipa)
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20 ottobre 2026 | 16.11
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Un avvio di stagione importante che in casa Lazio ha portato grande entusiasmo, e che è destinato a tenere la squadra sulla cresta dell'onda. La squadra biancoceleste si tiene la vetta della classifica a braccetto con l'Inter di Cristian Chivu, e i prossimi impegni di campionato vedranno sorridere l'allenatore anche per alcuni rientri che di sicuro aiuteranno la squadra ad affrontare al meglio le settimane che verranno.

Il primo che dovrebbe tornare a disposizione di Gattuso è proprio Marusic: dopo l'infortunio all'esordio al Dall'Ara, montenegrino ha dovuto allungare i tempi del rientro ma ad oggi si punta alla convocazione per la prossima sfida contro il Parma.

Anche Rovella prosegue con grande fiducia il percorso di riabilitazione: aumentato i carichi di lavoro negli ultimi giorni, per lui si vede la luce in fondo al tunnel verso il ritorno in campo. Buone notizie arrivano anche per Cancellieri che ha approfittato della sosta per smaltire quelli che sono stati i problemi al ginocchio. 

Ritorni che si avvicinano e che a scaglioni ridaranno a Gattuso delle soluzioni importanti sotto il punto di vista tattico e numerico, nella speranza di tenere il passo e continuare a sorprendere in questa fase iniziale della stagione. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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