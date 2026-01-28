Lecce, Camarda si opera

Novità in casa Lecce sulle condizioni di Francesco Camarda: infatti il giovane centravanti si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico per risolvere il problema lamentato nelle settimane scorse alla spalla destra.
Ecco il comunicato del club salentino: "Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra. Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico. Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato".
Dunque lungo stop per Camarda, ipotizziamo circa tre mesi ai box e la possibilità tornare in campo solamente alla fine di aprile.
Fantacalcio.it per Adnkronos