Lecce, Camarda si opera

L'attaccante fermo ai box per un infortunio alla spalla

Francesco Camarda - (Ipa/Fotogramma)
28 gennaio 2026 | 15.04
LETTURA: 1 minuti

Novità in casa Lecce sulle condizioni di Francesco Camarda: infatti il giovane centravanti si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico per risolvere il problema lamentato nelle settimane scorse alla spalla destra.

Ecco il comunicato del club salentino: "Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra. Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico. Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato". 

Dunque lungo stop per Camarda, ipotizziamo circa tre mesi ai box e la possibilità tornare in campo solamente alla fine di aprile. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
