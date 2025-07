Leghe Fantacalcio di nuovo online: parte ufficialmente la stagione 2025-26

Dopo aver presentato le nuove funzionalità ed il listone, Fantacalcio dà il via ad una nuova, emozionante stagione. Tutto quello che c'è da sapere

Manutenzione finita: Leghe Fantacalcio è di nuovo online. Raggiungibile da web, applicazione, ovunque voi siate e qualunque siano le vostre esigenze.

Come ogni anno, al termine della stagione e dopo il Reset delle Leghe Fantacalcio andato in scena il 22 luglio scorso, la piattaforma gioco si è presa qualche giorno per assorbire le novità e prepararsi ad una nuova, emozionante stagione.

E se ti sei perso i nostri annunci di ieri sera... beh, sei nel posto giusto. Qui il link della live di ieri sera.

Partiamo dalle novità dei mercati, tanto attese: l'inserimento di due funzionalità di mercato. Asta Classic e Mercato a Gettone, per i dettagli clicca a questo link.

Poi la grande novità: il Fantachampions assume una nuova veste, da quest'anno sarà uguale al Fantacalcio che conoscente e tanto amate, con una modalità, pero', tutta nuova e da scoprire.

E ancora, nuovi strumenti e opzioni. La sala stampa, lo storico dell'Fvm, sezione scambi totamente rinnovata e l'aumento del numero massimo dei partecipanti nelle competizioni F1, Highlander e 1vstutti.

Insomma, un altro, grande anno insieme sta per iniziare. Anzi, è già iniziato.

Leghe Fantacalcio è di nuovo online.

Bentrovati, fantallenatori.

Fantacalcio.it per Adnkronos