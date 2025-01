Lesione muscolare per Kalulu: il bollettino

Arriva l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Pierre Kalulu. Il difensore della Juventus si è infortunato in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti strumentali.

Dai controlli è emersa la presenza di una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il difensore bianconero sarà sottoposto a nuovi controlli tra dieci giorni, ma i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 20 giorni. Kalulu, dunque, salterà sicuramente le partite contro Empoli e Como, provando a recuperare per il derby d'Italia con l'Inter in programma il 16 febbraio oppure direttamente per la sfida del 23 febbraio sul campo del Cagliari.

In assenza di Kalulu, in attesa di eventuali innesti negli ultimi giorni di mercato, al centro della difesa toccherà a Locatelli far coppia con Gatti.

Fantacalcio.it per Adnkronos