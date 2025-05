Milan, Abraham recuperato

Il Milan è tornato in campo oggi dopo la vittoria sul campo del Genoa per preparare al meglio la doppia sfida contro il Bologna ormai alle porte, tra campionato e finale di Coppa Italia. Mister Conceicao deve però fare i conti con gli infortunati, a cui si è aggiunto anche Youssouf Fofana: il centrocampista infatti è uscito durante il primo tempo nel match di lunedì contro il Genoa per un problema alla pianta del piede sinistro e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capire le possibilità di vederlo titolare già venerdì contro i felsinei.

Novità invece riguardo le condizioni di Abraham, tornato ad allenarsi in gruppo oggi e sarà a disposizione sia nel match contro il Bologna di campionato, in programma a San Siro venerdì sera, che in quello di mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma valido per la finale di Coppa Italia.

Vicino al recupero infine anche Warren Bondo, mentre restano da valutare le condizioni di Riccardo Sottil fermo per un risentimento all’otturatore esterno di destra.

Fantacalcio.it per Adnkronos