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Milan, ansia Estupinan. Si fa male al ginocchio

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L'esterno rossonero salterà la prossima partita

Estupinan - (Ipa)
Estupinan - (Ipa)
05 ottobre 2026 | 16.12
LETTURA: 1 minuti

Milan in ansia, a pochi giorni dalla partita di campionato in programma domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Pervis Estupinan è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Ecuador a seguito di una distorsione al ginocchio destro. A comunicarlo lo stesso c.t. Gallardo al termine dell’amichevole giocata contro Panama. Nel corso della conferenza stampa post partita, però, Gallardo ha anche tranquillizzato tutti dicendo che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

In attesa del suo ritorno e degli esami strumentali ciò che appare quasi certo, al momento, è l’assenza di Estupinan nel match di domenica contro il Sassuolo. In dubbio anche la sua presenza in Europa League contro il Salisburgo giovedì 15 ottobre. Spazio quindi a Bartesaghi per una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

Questo il comunicato della nazionale: "Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro con il Giappone: i successivi esami diagnostici per immagini hanno evidenziato di distorsione al ginocchio con fastidio interno".

Fantacalcio.it per Adnkronos

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