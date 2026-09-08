Milan, le condizioni di Gila

Il Milan scenderà in campo sabato pomeriggio alle ore 18 contro la Lazio all'Olimpico di Roma con il chiaro obiettivo di ritrovare la vittoria e quel sorriso che è mancato a mister Ruben Amorim dopo il pareggio di domenica sera contro la Juventus.

Sarà un match importante per i rossoneri, che affrontano una Lazio in splendida forma reduce da tre vittorie consecutive in questo avvio di campionato.

In casa rossonera i riflettori in questi giorni di avvicinamento alla partita sono puntati su Mario Gila, grande ex di turno della partita, che nel turno precedente contro la Juventus ha accusato un fastidio al tendine rotuleo che lo ha addirittura costretto al cambio.

Monitorato dallo staff medico del Milan, il difensore sembra possa riuscire a stringere i denti contro i biancocelesti sabato, l'allarme sulle sue condizioni sembrerebbe infatti rientrato. Gila ha preso parte nella giornata di ieri al lavoro di scarico insieme al resto dei compagni, vuole esserci contro la Lazio.

Fantacalcio.it per Adnkronos