circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, le condizioni di Leao

sponsor

Niente sfida di Coppa Italia oggi contro il Lecce, ma quando rientra?

Rafael Leao (Fotogramma/Ipa)
Rafael Leao (Fotogramma/Ipa)
23 settembre 2025 | 11.00
LETTURA: 1 minuti

Cinque gare consecutive out, compresa quella di oggi contro il Lecce. Quando rientrerà Rafael Leao? Una domanda che tiene sulle spine il Milan e i fantallenatori. Ieri mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il portoghese è ancora malconcio e non sarà disponibile nella sfida ai salentini.

Le condizioni di Leao restano da valutare in vista del big match di campionato di domenica a San Siro contro il Napoli.
Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese; difficilmente lo staff medico rossonero forzerà la mano.

Leao, dunque, può saltare anche la prossima gara di campionato. E anche se dovesse recuperare in tempo, l'ex Lille e Sporting si accomoderebbe in panchina. Non sono tanti i minuti nelle gambe e Allegri vuole evitare qualsiasi spauracchio ricaduta. Per questo, il lusitano sarà monitorato giorno dopo giorno in quel di Milanello. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza