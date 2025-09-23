Milan, le condizioni di Leao

Cinque gare consecutive out, compresa quella di oggi contro il Lecce. Quando rientrerà Rafael Leao? Una domanda che tiene sulle spine il Milan e i fantallenatori. Ieri mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il portoghese è ancora malconcio e non sarà disponibile nella sfida ai salentini.

Le condizioni di Leao restano da valutare in vista del big match di campionato di domenica a San Siro contro il Napoli.

Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese; difficilmente lo staff medico rossonero forzerà la mano.

Leao, dunque, può saltare anche la prossima gara di campionato. E anche se dovesse recuperare in tempo, l'ex Lille e Sporting si accomoderebbe in panchina. Non sono tanti i minuti nelle gambe e Allegri vuole evitare qualsiasi spauracchio ricaduta. Per questo, il lusitano sarà monitorato giorno dopo giorno in quel di Milanello.

Fantacalcio.it per Adnkronos