Milan, le condizioni di Leao

Niente sfida di Coppa Italia oggi contro il Lecce, ma quando rientra?
Cinque gare consecutive out, compresa quella di oggi contro il Lecce. Quando rientrerà Rafael Leao? Una domanda che tiene sulle spine il Milan e i fantallenatori. Ieri mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il portoghese è ancora malconcio e non sarà disponibile nella sfida ai salentini.
Le condizioni di Leao restano da valutare in vista del big match di campionato di domenica a San Siro contro il Napoli.
Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese; difficilmente lo staff medico rossonero forzerà la mano.
Leao, dunque, può saltare anche la prossima gara di campionato. E anche se dovesse recuperare in tempo, l'ex Lille e Sporting si accomoderebbe in panchina. Non sono tanti i minuti nelle gambe e Allegri vuole evitare qualsiasi spauracchio ricaduta. Per questo, il lusitano sarà monitorato giorno dopo giorno in quel di Milanello.
