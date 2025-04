Milan, le ultime su Gimenez e Maignan

L'ultima chiamata per il Milan che se vuole ancora avere qualche chance di agganciare un piazzamento europeo deve battere domenica sera l'Atalanta.

Arrivano importanti novità in merito alle condizioni di Mike Maignan dopo l'infortunio rimediato con l'Udinese.

Il portiere rossonero, dopo uno scontro col compagno di squadra Jimenez, ha lasciato il campo in barella rimediato un trauma cranico.

L'estremo difensore rossonero è stato dimesso dall'ospedale sabato mattina e ha fatto ritorno a casa, ma ora dovrà restare fermo ai box per una settimana prima di potersi allenare.

Nel pomeriggio sarà sottoposto a una Tac per capire se ci siano state altre conseguenze dopo il colpo. Certa dunque la sua assenza contro l'Atalanta.

Se da un lato è certa l'assenza di Mike Maignan per la sfida con l'Atalanta, dall'altro il tecnico rossonero Sergio Conceicao spera di poter recuperare Santiago Gimenez per la gara con i nerazzurri in programma domenica sera.

Anche questa mattina ha lavorato a parte, ma dovrebbe riuscire a recuperare ed essere convocato per il match di Pasqua, quantomeno per partire dalla panchina con Abraham in pole per guidare l'attacco dopo l'ottimo impatto di Udine.

Fantacalcio.it per Adnkronos