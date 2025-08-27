Milan, Leao salta il Lecce

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e per i fantallenatori che hanno già fatto l'asta e hanno acquistato Rafael Leao.

Il fuoriclasse portoghese non giocherà nemmeno la seconda giornata di campionato contro il Lecce. Il numero 10 rossonero, fermo ai box per un problema al polpaccio rimediato subito dopo aver segnato il primo gol stagionale della squadra nella gara contro il Bari in Coppa Italia, tornerà solo dopo la sosta delle Nazionali per evitare ricadute.

La sua stagione al Fantacalcio inizierà quindi solo nella terza giornata quando il suo Milan sarà impegnato contro il Bologna a San Siro.

Contro i salentini possibile conferma del 3-5-2 con Pulisic in appoggio a Gimenez. In mezzo al campo Modric con Loftus Cheek e Fofana.

Fantacalcio.it per Adnkronos