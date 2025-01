Milan, Morata recuperato. Ancora out Pulisic

Cancellare la sconfitta contro la Juventus e concentrarsi sulla Champions League per centrare uno degli obiettivi stagionali: accedere agli ottavi senza passare dagli spareggi.

Il Milan prepara il match in programma mercoledì sera contro il Girona. Il club rossonero si è allenato questa mattina a Milanello, dove si è rivisto Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo si è allenato regolarmente con il resto del gruppo squadra dopo l'affaticamento muscolare patito contro il Como. L'ex Atletico Madrid aveva poi saltato la gara contro la Juventus per squalifica, ma ora è tutto pronto per il suo ritorno a disposizione dell'allenatore rossonero.

Chi, invece, non dà ancora garanzie fisiche è Christian Pulisic. L'americano, infortunatosi contro il Como, è ancora alle prese con il recupero fisico. Anche oggi non si è allenato con i compagni di squadra ed è in serio dubbio per la gara di Champions League.

Fantacalcio.it per Adnkronos