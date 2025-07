Milan, Terracciano sarà il secondo portiere

A piccoli passi, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri sta prendendo forma.

Definito chi sarà il secondo portiere, che avrà il compito di sostituire Maignan in caso di necessità.

Pietro Terracciano saluta la Fiorentina e si unisce ai rossoneri per i prossimi due anni. Firma sul contratto imminente e nuovo ruolo da secondo alle spalle del capitano Maignan.

L'ex portiere dell'Empoli andrà a raccogliere l'eredità di Sportiello, ceduto nelle ultime ore all'Atalanta. Visite mediche nelle prossime ore, poi arriverà la firma e l'annuncio ufficiale.

Ora i rossoneri proveranno a stringere per l'attaccante. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Embolo è l'obiettivo più concreto per l'attacco del Milan. Prezzo fissato a 15 milioni di euro e contratto in scadenza nel 2026, può essere il momento giusto per affondare il colpo.

Fantacalcio.it per Adnkronos