Continua il momento sfortunato in casa Napoli sul fronte infortuni.

Come le lacrime di sabato sera avevano anticipato, l'infortunio di Vergara è più serio del previsto.

Il centrocampista azzurro si è sottoposto stamane agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Infortunio simile a quello rimediato da Kevin De Bruyne nella passata stagione e che vedrà l'ex Reggiana stare fuori per molto tempo.

Questo il comunicato del club: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Stando alle prime valutazioni che filtrano da Castel Volturno, Vergara potrebbe restare ai box per 2-3 mesi. Un bruttissimo stop per la trequarti del Napoli, ridotta già all'osso dai continui infortuni di Neres e Alisson Santos. Questo apre qualche porta in più a Giovane, che si rende eleggibile come uomo in più nelle rotazioni offensive di Allegri.

Brutte notizie anche per i fantallenatori che adesso dovranno valutare se svincolare il calciatore nelle aste di riparazione di febbraio.

Fantacalcio.it per Adnkronos