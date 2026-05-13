Napoli, De Bruyne da valutare

Il centrocampista out contro il Bologna
Trauma al volto rimediato nell'allenamento della vigilia: questo il motivo che non ha permesso a Kevin De Bruyne di scendere in campo nella partita contro il Bologna, persa poi dal Napoli.
Adesso le condizioni del calciatore saranno tenute d'occhio in vista del prossimo match contro il Pisa, decisivo per l'ingresso in Champions della squadra di Conte.
Filtra ottimismo circa la possibilità di vederlo tra i convocati, ma saranno decisive le valutazioni dello staff medico.
Non ci sarà sicuramente Matteo Politano, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo il cartellino giallo rimediato col Bologna. Al su posto potrebbe agire Gutierrez con Spinazzola a sinistra con i due esterni pronti a invertirsi all'occorrenza.
Fantacalcio.it per Adnkronos