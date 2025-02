Napoli, infortunio per Neres

Arrivano brutte notizie in casa Napoli. Antonio Conte dovrà rinunciare a Neres per i prossimi impegni in campionato. L'esterno ha rimediato, infatti, un infortunio nei minuti conclusivi di Napoli-Udinese.

L'ex Ajax - stando a quanto è emerso dai controlli - ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Questo il comunicato del Napoli: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore del Napoli si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra".

Il club azzurro non ha specificato il grado della lesione, ma l'esterno dovrebbe restare fermo ai box per 15/20 giorni. Dunque, salterà sicuramente le partite con Lazio e Como e proverà a rientrare in tempo utile per la sfida scudetto con l'Inter.

Chi al suo posto? Ci sono più soluzioni: sicuramente ad oggi quello più pronto a prendere il posto di Neres è Ngonge, ma occhio al nuovo acquisto Okafor.

Fantacalcio.it per Adnkronos