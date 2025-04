Napoli, lesione muscolare per Neres

Brutte notizie per Conte

Non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Neres. L'esterno brasiliano ha saltato la gara contro il Monza per un fastidio muscolare avvertito nell'allenamento della vigilia.

Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattita al soleo. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: "David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

I tempi di recupero per un infortunio del genere vanno dalle 3 alle 4 settimane. Sicuramente il calciatore brasiliano salterà le sfide contro Torino, Lecce e Genoa. Una brutta notizia per Conte che praticamente ha dovuto rinunciare al calciatore per tutto il girone di ritorno.

Le soluzioni per sostituire il calciatore sono due: quella di adattare Spinazzola a esterno alto (soluzione adottata da Conte contro il Monza) o Raspadori, uno dei calciatori più in forma della rosa.

Fantacalcio.it per Adnkronos