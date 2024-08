Napoli-Lukaku, ora è ufficiale

Romelu Lukaku al Napoli, con Antonio Conte in panchina. Già solo per questo il valore dell'attaccante al Fantacalcio è alto. Nella stagione con l'allenatore italiano sulla panchina dell'Inter, infatti, Lukaku ha fatto registrare numeri da primo slot assoluto: 35 partite a voto, 24 gol, 9 assist e una FM di 8,89. Un 2020/2021 da ricordare per il belga, che trascinò i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto. La sua quotazione è da big assoluto (33 fantacrediti) e con un FVM di 340.

In ottica Fantacalcio quindi si tratta di un primo slot molto importante su cui spendere e siamo davanti al pezzo pregiato di molte aste di riparazione che andranno in scena da oggi fino al termine della sosta delle nazionali. Avete risparmiato per aspettare Big Rom o taglierete la vostra squadra per prenderlo? Una cosa è certa: Lukaku si candida a essere uno dei grandi protagonisti di questa Serie A e del Fantacalcio appena iniziato.