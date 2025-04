Napoli, nulla di grave per Lobotka. Le ultime su McTominay

Una vittoria fondamentale e sofferta, quella ottenuta ieri sera contro il Milan. Il Napoli non molla la presa e risponde all'Inter che poche ore prima ha battuto l'Udinese in casa.

Sospiro di sollievo per Antonio Conte anche sul fronte infortunati. Sul finale della partita Stanislav Lobotka si è fermato per un problema che, almeno inizialmente, sembrava potesse riguardare il ginocchio.

Per fortuna, Conte e il suo staff possono tirare un bel sospiro di sollievo: solamente crampi per Lobotka , ieri venuto fuori dalla sfida del Maradona per un iniziale problema al ginocchio.

Lo slovacco aveva lasciato il terreno di gioco con una smorfia sofferente e claudicando in maniera vistosa, lasciando presagire a qualcosa di più serio. E invece, le prime indiscrezioni raccolte nel post gara raccontando di semplice fatica accumulata per l'ex Celta Vigo. La sua presenza contro il Bologna non sarà a rischio.

Per la trasferta del Dall'Ara è atteso anche il rientro di Scott McTominay, assente ieri a causa di una forte sindrome influenzale. L'ex United si è accomodato in tribuna durante Napoli-Milan, ma non mancherà per la gara del prossimo lunedì contro il Bologna.

Insomma, Conte recupera i pezzi. Una buona notizia in vista del rush finale scudetto.

