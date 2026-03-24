Napoli, quando rientrano Di Lorenzo e Rrahmani?

Il Napoli ha recuperato quasi tutti gli uomini a disposizione, con Conte che sta provando l'assalto al primo posto in classifica.

Ma quanti sono ad oggi i giocatori fermi ai box e chi sta ritrovando la forma migliore?

Frank Anguissa (rientrato ormai da 3 partite) sta lavorando per ritrovare la condizione ottimale in vista del prossimo ed importante match di campionato contro il Milan di Max Allegri, sfida cruciale per capire quali potranno essere i risvolti di questa stagione. Ad oggi ha raccolto ben 103' minuti dal suo ritorno in campo, Conte spera di lavorare ancora per dargli maggiori certezze sotto il punto di vista fisico.

Per Antonio Vergara e David Neres servirà ancora un po' di tempo. Il brasiliano non dovrebbe poter tornare prima di maggio, verosimilmente anche Vergara dovrà andare incontro allo stesso iter. Situazione che potrebbe rivelarsi diversa per gli altri due.

Di Lorenzo e Rrahmani stanno lavorando assiduamente e dovrebbero tornare a disposizione di Conte per la metà di aprile, di fatto anticipando leggermente i tempi rispetto a quanto previsto fino a qualche settimana fa, soprattutto per quanto riguarda Di Lorenzo.

Fantacalcio.it per Adnkronos