Napoli, si fa male Buongiorno

Brutte notizie per Antonio Conte in vista del match in programma lunedì sera contro l'Empoli, partita che chiuderà la 32.a giornata della Serie A.

Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno, infortunatosi nelle scorse ore dopo aver già saltato la gara di Bologna.

Il difensore ex Torino deve fare i conti con una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra e dovrebbe saltare sia la partita con l'Empoli che quella col Monza per poi essere nuovamente valutato dallo staff medico azzurro.

Questo il comunicato del club azzurro: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Non è stata una stagione fortunata per Alessandro Buongiorno che spesso è stato bloccato da problemi fisici. Conte conta di averlo a disposizione, comunque, per il rush decisivo di questo campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos