Nico Paz al Como, c'è il comunicato

Il fantasista argentino vestirà ancora la maglia del club lariano
Il Como ha ufficializzato l'acquisto di Nico Paz. Il club lariano ha dato la notizia attraverso un comunicato ufficiale che riguarda l'operazione per il giocatore argentino con i blancos: "Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027.
Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028".
A margine della cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini, ha parlato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, soffermandosi sui temi legati al mercato e alla permanenza di Nico Paz al club lariano: "Capisco quello che si scrive e si commenta quando si parla di campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che fanno gli altri, ma su ciò che possiamo controllare. Potevamo controllare il rapporto con il Real Madrid, quello con Nico e quello con i suoi agenti. Eravamo forti della consapevolezza di aver vissuto due stagioni fantastiche insieme e abbiamo costruito le carte da giocarci al momento della negoziazione".
Sulla volontà di Paz di restare: "Penso sia stata determinante. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la volontà di Nico, ma anche la capacità e l'ispirazione di Cesc Fabregas, che per talenti di questo livello rappresenta un elemento strategico. E poi la visione e la volontà del presidente".
Fantacalcio.it per Adnkronos