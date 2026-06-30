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Nico Paz al Como, c'è il comunicato

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Il fantasista argentino vestirà ancora la maglia del club lariano

Nico Paz - (Ipa)
Nico Paz - (Ipa)
30 giugno 2026 | 13.57
LETTURA: 1 minuti

Il Como ha ufficializzato l'acquisto di Nico Paz. Il club lariano ha dato la notizia attraverso un comunicato ufficiale che riguarda l'operazione per il giocatore argentino con i blancos: "Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027.

Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028". 

A margine della cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini, ha parlato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, soffermandosi sui temi legati al mercato e alla permanenza di Nico Paz al club lariano: "Capisco quello che si scrive e si commenta quando si parla di campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che fanno gli altri, ma su ciò che possiamo controllare. Potevamo controllare il rapporto con il Real Madrid, quello con Nico e quello con i suoi agenti. Eravamo forti della consapevolezza di aver vissuto due stagioni fantastiche insieme e abbiamo costruito le carte da giocarci al momento della negoziazione".

Sulla volontà di Paz di restare: "Penso sia stata determinante. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la volontà di Nico, ma anche la capacità e l'ispirazione di Cesc Fabregas, che per talenti di questo livello rappresenta un elemento strategico. E poi la visione e la volontà del presidente". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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