Roma, Bailey torna all'Aston Villa

Il comunicato del club giallorosso

Leon Bailey (Fotogramma/Ipa)
Leon Bailey (Fotogramma/Ipa)
21 gennaio 2026 | 13.53
LETTURA: 1 minuti

Leon Bailey saluta la Roma e la Serie A Fantacalcio. E' durata solo pochi mesi infatti l'avventura del calciatore giamaicano nella Capitale: la conferma ufficiale è arrivata in mattinata direttamente attraverso i canali ufficiali della Roma.

 
Fantacalcio, addio Bailey: la nota della Roma"L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey.Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese.Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".

I numeri di Bailey al Fantacalcio

Cinque partite a voto e zero bonus: questo il magrissimo bottino di Bailey al Fantacalcio. Un addio che non lascia rimpianti ai fantallenatori che lo avevano acquistato in estate: ora lo slot vuoto al fanta potrà essere rimpiazzato nelle aste di riparazione. 

Asterisco dunque nel listone Fantacalcio, ma potrete comunque utilizzare ancora Bailey giocando nelle Euroleghe.

