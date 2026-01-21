Roma, Bailey torna all'Aston Villa

Leon Bailey saluta la Roma e la Serie A Fantacalcio. E' durata solo pochi mesi infatti l'avventura del calciatore giamaicano nella Capitale: la conferma ufficiale è arrivata in mattinata direttamente attraverso i canali ufficiali della Roma.
Il comunicato del club giallorosso
Fantacalcio, addio Bailey: la nota della Roma"L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey.Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese.Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".
I numeri di Bailey al Fantacalcio
Cinque partite a voto e zero bonus: questo il magrissimo bottino di Bailey al Fantacalcio. Un addio che non lascia rimpianti ai fantallenatori che lo avevano acquistato in estate: ora lo slot vuoto al fanta potrà essere rimpiazzato nelle aste di riparazione.
Asterisco dunque nel listone Fantacalcio, ma potrete comunque utilizzare ancora Bailey giocando nelle Euroleghe.