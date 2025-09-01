Roma: colpo Tsimikas dal Liverpool

Tsimikas alla Roma: ruolo, FVM e quotazione

Tsimikas arriva alla Roma per fare il vice-Angelino, ma avrà di sicuro il suo spazio. Al Fantacalcio Classic è listato D, mentre al Mantra è Ds/E. Quotato inizialmente 4 al Classic e al Mantra, FVM 8 per entrambi.

Fantacalcio.it per Adnkronos