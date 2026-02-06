Roma, infortunio per Robinio Vaz

L'attaccante alle prese con un guaio muscolare al polpaccio
Dopo il ko di Udine, la Roma si prepara alla sfida contro il Cagliari in programma lunedì sera all'Olimpico.
Nella seduta odierna di allenamento hanno lavorato a parte i noti infortunati Manu Koné, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.
Non arrivano buone notizie poi sulle condizioni di Robinio Vaz: l 'attaccante, arrivato a gennaio, non si è allenato oggi a causa di un problema muscolare accusato nel finale di Udine; sottoposto in mattinata ai controlli medici di rito, è emersa la presenza di una lesione di primo grado al soleo sinistro che lo costringerà ai box per qualche settimana.
Problemi infine anche per Hermoso alle prese con una contusione al piede e per Venturino fermato dall'influenza, ma c'è cauto ottimismo per il recupero del difensore spagnolo in vista di lunedì sera.
Fantacalcio.it per Adnkronos